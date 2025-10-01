Vorteilswelt
Für WM-Quali-Doppel

ÖFB-Duo ist in der Warteschleife

Fußball International
01.10.2025 07:51
Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: APA/EVA MANHART)

Sasa Kalajdzic und David Affengruber sind fürs WM-Quali-Doppel auf Abruf. Bei beiden zeigt der Pfeil nach oben.

0 Kommentare

Knapp zwei Jahre liegt der letzte Einsatz von Sasa Kalajdzic für Österreich zurück – im November 2023 beim 2:0 gegen Deutschland -, nun tastet er sich wieder langsam an das A-Team heran. Für die nächsten WM-Quali-Spiele gegen San Marino (9. Oktober) und in Rumänien (12. Oktober) scheint der von drei Kreuzbandrissen gebeutelte nunmehrige LASK-Angreifer auf Abruf auf, könnte somit in absehbarer Zukunft auch für Teamchef Ralf Rangnick wieder zu einem ernsthaften Thema werden.

Das ließ auch dessen Co-Trainer Lars Kornetka durchblicken: „Sasa hat brutal viele Attribute, die nicht so viele Kicker haben. Er ist ein geschmeidiger Spieler, der 1-1-Situationen auflösen und torgefährlich werden kann. Was er aktuell benötigt, ist Spielzeit“, hofft auch der Deutsche auf Matches und Tore des 28-Jährigen in der Bundesliga. Womit er sich für weitere Einsätze im ÖFB-Dress empfehlen würde: 19 hat der Wiener zu Buche stehen, dabei vier Treffer erzielt – das bislang letzte im Achtelfinale der EURO 2021 gegen Italien.

David Affengruber zeigt bei Elche auf.
David Affengruber zeigt bei Elche auf.(Bild: AFP/APA/Thomas COEX)

„Plätze zu wertvoll“
Sehr stark auf sich aufmerksam gemacht hat David Affengruber, der im Dress vom spanischen Aufsteiger Elche Woche für Woche tolle Leistungen abliefert, im A-Team bislang noch nicht zum Zug kam: „Die Nominierung auf Abruf zeigt, dass sich David in den Fokus gespielt hat“, verwies Kornetka zugleich auf die Kaderdichte auf der Position des Innenverteidigers: „Wir nominierten fünf, ein sechster hätte keinen Sinn ergeben, dazu sind die Plätze zu wertvoll.“ Von den 24 einberufenen Spielern ist gegen San Marino einer fix nicht spielberechtigt: Patrick Wimmer sitzt da seine Sperre ab.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
