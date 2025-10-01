ÖFB-Duo ist in der Warteschleife

Das ließ auch dessen Co-Trainer Lars Kornetka durchblicken: „Sasa hat brutal viele Attribute, die nicht so viele Kicker haben. Er ist ein geschmeidiger Spieler, der 1-1-Situationen auflösen und torgefährlich werden kann. Was er aktuell benötigt, ist Spielzeit“, hofft auch der Deutsche auf Matches und Tore des 28-Jährigen in der Bundesliga. Womit er sich für weitere Einsätze im ÖFB-Dress empfehlen würde: 19 hat der Wiener zu Buche stehen, dabei vier Treffer erzielt – das bislang letzte im Achtelfinale der EURO 2021 gegen Italien.