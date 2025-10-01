Irre Summe: Rennanzug von Schumacher versteigert

Für den guten Zweck

Ein Teil der Erlöse kommt der von Schumachers Familie gegründeten Keep Fighting Foundation zugute. „Unsere Partnerschaft mit Bonhams wurde beim ausverkauften Schumacher Lounge-Event in Monza und in der anschließenden Online-Auktion großartig sichtbar“, freut sich Rich Soddy, Gründer der Driver Lounge. „Wir sind glücklich, dass so viele dieser besonderen Stücke neue Besitzer gefunden haben und gleichzeitig Gelder für die Keep Fighting Foundation gesammelt werden konnten. Wir danken allen Bietern für ihre Unterstützung und freuen uns darauf, die Driver Lounge bei einem zukünftigen Grand Prix wieder zurückzubringen.“