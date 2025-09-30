Shock in housing estate
Lifeless baby found on carport roof in Graz
A shock discovery in a housing estate in the Wetzelsdorf district of Graz: on Tuesday afternoon, a resident discovered a lifeless newborn baby on the roof of a carport. An investigation has been launched and a violent crime is suspected. A large-scale police operation is underway in the area where the body was found.
In the early hours of Tuesday afternoon, the police received a report that the lifeless body of a newborn baby had been found on the roof of a carport next to a two-storey apartment building. A local resident had made the terrible discovery.
The Styrian State Office of Criminal Investigation has started the investigation, and a violent crime is suspected. Detectives and forensic experts are currently on site. Surveys have begun in the area surrounding the housing estate.
A large police contingent is currently causing a stir in the area where the body was found. They are searching for the occupants of the house.
More details will follow.
