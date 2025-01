Geheim-Gutachten zu MCI birgt jede Menge Zündstoff

Das MCI, das Management Center Innsbruck, kommt nicht Ruhe. Nachdem LH Anton Mattle am 13. Dezember das endgültige Aus für den – dringend notwendigen – Neubau verkündete, tauchte am Samstag via „Kurier“ ein Geheim-Gutachten dazu auf. Wegen der zu hohen Kosten – sie liegen irgendwo zwischen 190 und 250 Millionen Euro, genau kann und will das keiner sagen – brachte die „Krone“ im Juni des Vorjahres die BIG-Variante ins Spiel. Die Bundesimmobiliengesellschaft soll den Neubau realisieren, das MCI bzw. Land tritt als Mieter auf. Die BIG hat Erfahrung damit, zumal sie ja bereits das Haus der Physik und das Tiroler Sicherheitszentrum baute. Sie bekundete auf Nachfrage auch Interesse am MCI-Neubau.