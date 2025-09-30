Frau (20) attackiert und bespuckt Wiener Beamte

Beamten attackiert und bespuckt

Die Polizei konnte die junge Frau schließlich in der Wichtelgasse erneut stoppen. Zunächst versuchten die Polizisten, sie zu beruhigen. Doch anstatt nachzugeben, steigerte sich die Frau immer weiter in die Situation hinein. Lautstark beleidigte sie die Einsatzkräfte und griff einen Beamten körperlich an. Erst mit vereinten Kräften gelang es, die Frau festzunehmen. Doch auch während der Festnahme zeigte sie keine Einsicht, schrie weiter, schlug und trat um sich und spuckte die Beamten an.