2,4 Promille intus

Frau (20) attackiert und bespuckt Wiener Beamte

Wien
30.09.2025 12:47
Zeugen verständigten die Polizei, da es auf der Straße zu einem lautstarken Streit zwischen ...
Zeugen verständigten die Polizei, da es auf der Straße zu einem lautstarken Streit zwischen einem Pärchen gekommen war (Symbolbild).

Zeugen verständigten die Polizei, nachdem es zu einem lauten Streit zwischen einem Pärchen in der Nacht auf Dienstag in Wien-Ottakring gekommen war. Auch beim Eintreffen der Beamten wollte sich die Frau nicht beruhigen und attackierte und bespuckte die Einsatzkräfte.

Lautstark diskutierte ein junges Pärchen ihren Streit auf offener Straße aus. Sie brüllten sich gegenseitig an, bis Zeugen die Polizei verständigten. Als die Wiener Polizisten am Vorfallsort eintrafen, verhielt sich die 20-jährige Frau äußerst aggressiv und schrie lautstark herum. Richtung Degengasse rannte sie plötzlich stadteinwärts davon.

Beamten attackiert und bespuckt
Die Polizei konnte die junge Frau schließlich in der Wichtelgasse erneut stoppen. Zunächst versuchten die Polizisten, sie zu beruhigen. Doch anstatt nachzugeben, steigerte sich die Frau immer weiter in die Situation hinein. Lautstark beleidigte sie die Einsatzkräfte und griff einen Beamten körperlich an. Erst mit vereinten Kräften gelang es, die Frau festzunehmen. Doch auch während der Festnahme zeigte sie keine Einsicht, schrie weiter, schlug und trat um sich und spuckte die Beamten an.

2,4 Promille festgestellt
Bei der 20-jährigen Österreicherin konnte eine Alkoholisierung von 2,4 Promille festgestellt werden. Die Frau wurde festgenommen und angezeigt. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

