USA: Trump friert Millionen für Mercedes ein

Mercedes-Benz will 570 Millionen Dollar (circa 485 Millionen Euro) investieren, um in seiner Kastenwagenfabrik im amerikanischen Ladson im Bundesstaat South Carolina bis 2028 eine neue Produktionslinie für Elektro-Vans vom Typ Sprinter zu errichten.

Signal für die nächste Modellgeneration

Damit will der Konzern ein Signal für die nächste Modellgeneration setzen. Auf dem Marktsegment liegt der Anteil der vollelektrischen Vans allerdings noch bei unter zehn Prozent. Vor diesem Hintergrund gilt der Blick den anstehenden Van-Modellanläufen. Der erste Härtetest soll im Frühjahr 2026 folgen, wenn der Konzern die in seinem spanischen Werk in Vitoria hergestellten VLE- und VLS-Modelle herausbringt.