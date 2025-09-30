Vorteilswelt
Teuerungen: Können wir uns das Leben noch leisten?

Community
30.09.2025 13:19
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Die Teuerungen scheinen nicht zu stoppen. Jetzt erwischt es vor allem Kaffee, Schokolade und Fruchtsäfte. Der Einkauf wird zu einer wirtschaftlichen Herausforderung, denn Preise vergleichen, Gewichte überprüfen und Rabattsysteme recherchieren stehen an der Tagesordnung. Wo gehen Sie einkaufen und welche Supermärkte sind noch leistbar?

0 Kommentare

Der Bohnenkaffee wird sage und schreibe 57,4 % teurer. Von 40 Artikeln im Jahresvergleich erfahren 22 davon eine drastische Teuerung. Der typische Warenkorb ist somit so teuer wie noch nie und es stellt sich die Frage, was dagegen getan werden kann. Ob die Regierung die Kehrtwende noch schafft, ist unklar.

Können Sie noch gemütlich im Supermarkt einkaufen? Wie hat sich Ihr Kaufverhalten in den letzten Monaten verändert? Wo gehen Sie einkaufen? Was kann die Regierung tun? Teilen Sie Ihre Meinungen zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren! 

Folgen Sie uns auf