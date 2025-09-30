Teuerungen: Können wir uns das Leben noch leisten?

Der Bohnenkaffee wird sage und schreibe 57,4 % teurer. Von 40 Artikeln im Jahresvergleich erfahren 22 davon eine drastische Teuerung. Der typische Warenkorb ist somit so teuer wie noch nie und es stellt sich die Frage, was dagegen getan werden kann. Ob die Regierung die Kehrtwende noch schafft, ist unklar.