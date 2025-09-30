Carlos Alcaraz gewinnt achten Titel der Saison

Carlos Alcaraz setzte sich im Finale von Tokio (ATP-500) souverän mit 6:4, 6:4 gegen einen zum Teil angeschlagenen Taylor Fritz durch. Der Weltranglistenerste feierte damit seinen unglaublichen achten Titel der Saison.
Für Alcaraz war es das zehnte Finale in dieser Saison, aus dem er zum achten Mal als Sieger hervorging. Insgesamt steht der 22-jährige Spanier damit bei 24 Trophäen, die er in seiner Karriere einsammelte. Er hat 42 seiner vergangenen 43 Matches gewonnen. „Es ist eine tolle Saison, ohne Zweifel meine bisher beste“, sagte Alcaraz, der dieses Jahr auch die French und die US Open gewonnen hat und im Wimbledon-Finale gestanden ist.
Mit dem Triumph in Tokio untermauert er seine Position an der Spitze der Weltrangliste. Selbst wenn Jannik Sinner in Peking gewinnen sollte, bleibt Alcaraz die Nummer eins.
