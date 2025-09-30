Carlos Alcaraz gewinnt achten Titel der Saison

Für Alcaraz war es das zehnte Finale in dieser Saison, aus dem er zum achten Mal als Sieger hervorging. Insgesamt steht der 22-jährige Spanier damit bei 24 Trophäen, die er in seiner Karriere einsammelte. Er hat 42 seiner vergangenen 43 Matches gewonnen. „Es ist eine tolle Saison, ohne Zweifel meine bisher beste“, sagte Alcaraz, der dieses Jahr auch die French und die US Open gewonnen hat und im Wimbledon-Finale gestanden ist.