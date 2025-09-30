Vorteilswelt
100 Kilogramm schwer

Evakuierungen nach Bombenfund in Weiz

Steiermark
30.09.2025 13:33
Straßensperren am Fundort.
Straßensperren am Fundort.(Bild: Jauschowetz Christian)

Großalarm in Weiz: Am Vormittag wurde in der Brentengasse auf einer Baustelle eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt. Laut der Polizei ist der Einsatz noch im vollen Gange, Evakuierungen von Bewohnern umliegender Häuser wurden veranlasst. Der Entminungsdienst ist bereits vor Ort, Entwarnung kann aber noch nicht gegeben werden.

0 Kommentare

„Gegen 9.45 Uhr wurden wir über den Fund der Fliegerbombe informiert“, sagt Markus Lamb, Sprecher der steirischen Polizei, zur „Krone“. Auf einer Baustelle in der Weizer Brentengasse, auf der die ÖWG Wohnhäuser errichtet, stießen Bauarbeiter bei Grabungsarbeiten auf das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg.

Umliegende Gebäude evakuiert
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die 100 Kilogramm schwere Höllenmaschine noch scharf ist, wurden seitens der Behörde Evakuierungen von Bewohnern umliegender Gebäude angeordnet. „Der Sperrkreis rund um die Fundstelle beträgt 100 Meter“, so Lamb.

Auf dieser Baustelle wurde die Bombe gefunden.
Auf dieser Baustelle wurde die Bombe gefunden.(Bild: Jauschowetz Christian)

Sammelstelle für Anrainer
Im nahen Volkshaus wurde eine Sammelstelle für Anrainer, die vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen kommen können, eingerichtet. Hier findet auch eine Betreuung durch zahlreiche Rotkreuz-Teams, die vor Ort sind, statt. Der Entminungsdienst ist bereits vor Ort, „der Einsatz ist noch im Laufen“, heißt es von der Polizei. Die städtischen Behörden – die Bürgermeisterin ist vor Ort – beobachten die Situation genau: „Die Polizei sichert das Gebiet und hat die Lage unter Kontrolle“, schreibt die Stadt in sozialen Medien.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Porträt von Gerald Schwaiger
Gerald Schwaiger
Ähnliche Themen
Weiz
Polizei
Zweiter Weltkrieg
EvakuierungFliegerbombeBaustelle
