Evakuierungen nach Bombenfund in Weiz

Sammelstelle für Anrainer

Im nahen Volkshaus wurde eine Sammelstelle für Anrainer, die vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen kommen können, eingerichtet. Hier findet auch eine Betreuung durch zahlreiche Rotkreuz-Teams, die vor Ort sind, statt. Der Entminungsdienst ist bereits vor Ort, „der Einsatz ist noch im Laufen“, heißt es von der Polizei. Die städtischen Behörden – die Bürgermeisterin ist vor Ort – beobachten die Situation genau: „Die Polizei sichert das Gebiet und hat die Lage unter Kontrolle“, schreibt die Stadt in sozialen Medien.