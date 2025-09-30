Comeback als Trainer? Klopp lässt aufhorchen

Jürgen Klopp lässt sich eine Hintertür für eine Rückkehr auf die Trainerbank offen. Dass er seine Karriere an der Seitenlinie nie wieder aufnehmen werde, „das ist das, was ich glaube“, sagte der Deutsche dem Portal „The Athletic“: „Man weiß ja nie. Ich bin 58. Wenn ich mit 65 noch einmal anfangen würde, würden alle sagen: ‘Du hast gesagt, du machst das nie wieder!‘“. Aktuell denke er aber überhaupt nicht an einen möglichen Trainerjob: „Ich vermisse nichts.“