Umbruch! Bundesliga-Klub lockt Rangnick und Freund

Mehr Hoffnung bei Rangnick?

Bis zur Winterpause möchten die „Wölfe“ einen Ersatz für Sportdirektor Schindzielorz vorstellen. Freund gilt dabei als Ideallösung. Der Österreicher ist nicht erst seit seinem Bayern-Engagement in der Bundesliga geschätzt und ein hoch gehandelter Name. Wie die „Bild“ berichtet, hat Freund aber bereits abgesagt. Derzeit fühlt er sich in München zu wohl und die aktuellen Erfolge lassen ihn beim Rekordmeister auch fest im Sattel sitzen.