„Nicht so groß“: Ex-Sturm-Leistungsträger will weg

Zwei Millionen Euro Ablöse überwies Köln im Jänner an Sturm Graz. Die Erwartungen waren groß, die Realität ist ernüchternd. Seit dem Trainerwechsel von Gerhard Struber zu Lukas Kwasniok spielt der 25-Jährige überhaupt keine Rolle mehr. Am zweiten Spieltag kam der 23-fache Teamspieler noch zu einem Kurzeinsatz gegen Freiburg, seither: komplette Funkstille. In den letzten sechs Runden stand „Gazi“ nicht einmal mehr im Kader.