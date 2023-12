„Halbe-halbe“ kann die Supermärkte am Land retten

Maximale Öffnungszeiten können ausgeschöpft werden

Eine Mischung aus klassischem Geschäft und einer Selbstbedienungslösung erweist sich nun als gutes Angebot, das angenommen wird. „Vormittags sind die Mitarbeiter da, am Nachmittag nicht - und trotzdem kann der Supermarkt geöffnet sein“, sagt Haider. Der Vorteil des Hybrid-Systems: Auch die 72 Stunden, die ein Geschäft in Oberösterreich pro Wochen offen sein darf, können so voll ausgeschöpft werden.