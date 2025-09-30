3. Kind für Kieran Culkin und seine Jazz unterwegs

In seiner Dankesrede für den Oscar als bester Nebendarsteller im Film „A Real Pain“ plauderte Culkin vor dem Millionenpublikum über einen Deal mit seiner Frau, mehr Kinder zu bekommen. Charton habe ihm nach der Emmy-Verleihung im Jahr zuvor versprochen, sie würde ihm vier Kinder schenken, wenn er einen Oscar gewinnen würde.