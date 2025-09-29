Monteur verlor Gleichgewicht und stürzte zu Boden

Bei einer Baustelle in Vorchdorf auf einem Holzbalken stehend, ereilte einen 27-jährigen Arbeiter aus Kärnten ein fatales Missgeschick. Der Mann plumpste unglücklich zu Boden, wo er auf einer Betonfläche aufschlug. Ein Arbeitskollege wurde glücklicherweise Zeuge des Unfalls, er kümmerte sich sofort um den Verletzten und setzte die Rettungskette in Gang.