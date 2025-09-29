Monteur verlor Gleichgewicht und stürzte zu Boden

Bei einer Baustelle in Vorchdorf auf einem Holzbalken stehend, ereilte einen 27-jährigen Arbeiter aus Kärnten ein fatales Missgeschick. Der Mann plumpste unglücklich zu Boden, wo er auf einer Betonfläche aufschlug. Ein Arbeitskollege wurde glücklicherweise Zeuge des Unfalls, er kümmerte sich sofort um den Verletzten und setzte die Rettungskette in Gang.
Ein 27-jähriger Kärntner war am Montag gegen 15 Uhr mit dem Aufstellen der Außenwände eines Hausbaus im Gemeindegebiet von Vorchdorf beschäftigt.
Der Monteur stand alleine auf einem Holzbalken, verlor dabei plötzlich das Gleichgewicht und stürzte etwa zweieinhalb Meter auf den Betonboden.
Kollege schlug Alarm
Der 27-Jährige zog sich beim Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Ein Kollege verständigte umgehend die Rettung.
Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.