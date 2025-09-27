93-Jährige verursachte eine schwere Pkw-Kollision

Alle drei Fahrzeuge sind Totalschaden

Der Niederländer und seine 44-jährige niederländische Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Österreicher blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle für rund. eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.