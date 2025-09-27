Vorteilswelt
Frontaler in Walchsee

93-Jährige verursachte eine schwere Pkw-Kollision

Tirol
27.09.2025 20:50
Die Lenkerin wurde mit dem Hubschrauber (Symbolbild) in die Klinik Innsbruck geflogen.
Die Lenkerin wurde mit dem Hubschrauber (Symbolbild) in die Klinik Innsbruck geflogen.(Bild: Birbaumer Christof)

Eine betagte Autolenkerin löste am Samstag in Walchsee im Bezirk Kitzbühel einen schlimmen Verkehrsunfall aus. Sie wurde dabei selbst schwer verletzt, drei andere Fahrzeuginsassen kamen zum Glück glimpflicher davon.

Gegen 16.10 Uhr fuhr die 93-jährige Deutsche mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße im Gemeindegebiet von Walchsee in Richtung Niederndorf. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der linken Fahrzeugseite frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Niederländers.

Weiteres Fahrzeug involviert
Dessen Pkw überschlug sich und prallte mit dem Fahrzeugdach seitlich gegen das Auto eines 77-jährigen Einheimischen, der hinter dem Pkw der Deutschen fuhr. Die 93-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Alle drei Fahrzeuge sind Totalschaden
Der Niederländer und seine 44-jährige niederländische Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Österreicher blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle für rund. eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
