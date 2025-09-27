93-Jährige verursachte eine schwere Pkw-Kollision

Eine betagte Autolenkerin löste am Samstag in Walchsee im Bezirk Kitzbühel einen schlimmen Verkehrsunfall aus. Sie wurde dabei selbst schwer verletzt, drei andere Fahrzeuginsassen kamen zum Glück glimpflicher davon.
Gegen 16.10 Uhr fuhr die 93-jährige Deutsche mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße im Gemeindegebiet von Walchsee in Richtung Niederndorf. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der linken Fahrzeugseite frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Niederländers.
Weiteres Fahrzeug involviert
Dessen Pkw überschlug sich und prallte mit dem Fahrzeugdach seitlich gegen das Auto eines 77-jährigen Einheimischen, der hinter dem Pkw der Deutschen fuhr. Die 93-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Alle drei Fahrzeuge sind Totalschaden
Der Niederländer und seine 44-jährige niederländische Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Österreicher blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle für rund. eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.