Young Violets prolongieren ungeschlagene Serie!
2. Liga – 8. Runde
Die Young Violets haben ihre ungeschlagene Serie in der 2. Liga auf sieben Spiele in Folge ausgebaut!
Das zweite Team von Bundesligist Austria Wien trennte sich am Samstag in der Generali Arena von SKU Amstetten torlos, es war das dritte 0:0 in der 8. Runde.
Die Wiener sind punktgleich mit dem Dritten Austria Klagenfurt erster Verfolger von Leader SKN St. Pölten, der sieben Zähler voraus liegt.
Amstetten hat als Fünfter zwei Punkte weniger als die Young Violets.
