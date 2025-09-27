Paralympics: Teilsperre für Russland aufgehoben

Bei den internationalen Verbänden der sechs Sportarten im Programm sind die Landesverbände von Russland und Belarus allerdings noch immer suspendiert. Die jeweiligen Verbände entscheiden über die Qualifikation für die Paralympics. Man wolle nun so schnell wie möglich mit diesen zusammenarbeiten, um „eine praktikable Lösung“ zu finden, hieß es vom IPC.