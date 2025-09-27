„Spielverderber!“ Kühbauer trotz Sieg sauer

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon die hundertprozentige Chance gehabt durch Harakate, hatten in der zweiten noch eine Chance durch Lichtenberger. Wir wussten, dass Ried sehr intensiv agieren wird, dass sie viele Standardsituationen mit Out-Einwürfen haben werden. Großes Kompliment, wir haben gefühlt 30 Out-Einwürfe wegverteidigt, haben aus dem Spiel gar keine Chance zugelassen. Da freue ich mich schon, dass wir das erste Mal zu null gespielt haben. Ich hätte schon gerne gewonnen, aber es ist kein Wunschkonzert. Für uns ist es wieder ein weiterer Entwicklungsschritt. Wir zeigen, dass wir ein Team sind, das schwer zu schlagen ist. Wir müssen einfach noch kaltschnäuziger vor dem gegnerischen Tor sein.“