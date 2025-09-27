Vorteilswelt
Serie A

Kein Sieger im Schlager Juventus gegen Atalanta!

Fußball International
27.09.2025 20:40
Harte Duelle, aber keinen Sieger hat es beim Duell von Juventus Turin und Atalanta Bergamo ...
Harte Duelle, aber keinen Sieger hat es beim Duell von Juventus Turin und Atalanta Bergamo gegeben …(Bild: AFP/ISABELLA BONOTTO)

Keinen Sieger hat es am Samstag im ersten von zwei Schlagerspielen der 5. Runde der italienischen Serie A gegeben!



Juventus Turin und Atalanta Bergamo trennten sich im Allianz Stadium mit 1:1, wodurch die gastgebende „Alte Dame“ den Sprung an die Tabellenspitze verpasste, aber immerhin bis auf einen Punkt an Napoli heranrückte.

Der Leader tritt am Sonntag bei AC Milan an. Den Mailändern fehlen drei Zähler auf Rang eins, sie sind punktgleich hinter Atalanta Vierter.

Gelb-Rot für Marten de Roon
Kamaldeen Sulemana traf für die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff. Nach dem Ausgleich von Juan Cabal (78.) spielte nur noch Juventus, auch da Marten de Roon aufseiten Atalantas in der 80. Minute mit der zweiten Gelben Karte ausgeschlossen wurde.

Die Drangphase der Heimischen brachte nichts mehr ein. Beide Teams sind weiter unbesiegt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
