Kein Sieger im Schlager Juventus gegen Atalanta!

Gelb-Rot für Marten de Roon

Kamaldeen Sulemana traf für die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff. Nach dem Ausgleich von Juan Cabal (78.) spielte nur noch Juventus, auch da Marten de Roon aufseiten Atalantas in der 80. Minute mit der zweiten Gelben Karte ausgeschlossen wurde.