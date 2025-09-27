Vorteilswelt
Titelverteidigung?

Europa baut Führung im Ryder Cup gegen die USA aus

Sport-Mix
27.09.2025 20:04
(Bild: AFP/JAMIE SQUIRE)

Titelverteidiger Europa wird mit einer Führung in den Schlusstag des 45. Golf Ryder Cups auf Long Island in New York gehen. Erneut zeigte sich das Team von Kapitän Luke Donald am Samstag im Foursome-Modus besser in Schuss als die USA und gewann diese Runde mit 3:1. Damit wurde der Vorsprung auf 8,5:3,5 ausgebaut. Sepp Straka war zunächst spielfrei, der 32-Jährige tritt am Nachmittag erneut mit Jon Rahm im Fourball-Vierer an. Gegner sind J.J. Spaun und Xander Schauffele.

  Zunächst behielten die Amerikaner Bryson DeChambeau/Cameron Young gegen Matt Fitzpatrick (ENG) und Ludvig Aberg (SWE) die Oberhand, womit LIV-Golfer DeChambeau im dritten Match seinen ersten Sieg verzeichnete. Doch dann schlugen die Gäste zurück. Rory McIlroy (NIR) und Tommy Fleetwood (ENG) besiegten wie am Vortag Harris English/Collin Morikawa.

  „Wir haben zwölf Löcher lang phänomenal gut gespielt und dann etwas nachgelassen. Aber unser Vorsprung hat uns enorm geholfen“, meinte Fleetwood, der seinen dritten Sieg im dritten Spiel feierte. McIlroy wiederum hat von seinen letzten neun Ryder-Cup-Matches nur eines verloren, das ist die beste Serie seiner Karriere.

Rahm erneut Europas Punktegarant
Ebenfalls erneut siegreich blieb die Paarung Rahm/Tyrrell Hatton (ESP/ENG), sie triumphierte über Xander Schauffele und Patrick Cantlay. Auch für den Spanier war es bereits der dritte Erfolg, er bleibt damit europäischer Punktegarant: Rahm verzeichnete in seinen letzten 13 Duellen nur eine Pleite.

  Eng zu ging es im vierten Spiel: Russell Henley und Scottie Scheffler liefen gegen Robert MacIntyre und Viktor Hovland fast die ganze Zeit einen knappen Rückstand hinterher. Doch das schottisch-norwegische Duo hielt den Vorsprung durch teils spektakuläre Schläge. „Sie haben einfach großartig gespielt, sie haben die entscheidenden Putts versenkt. Natürlich sind wir über das Ergebnis enttäuscht, aber wir haben hart gekämpft und werden das am Nachmittag wieder tun“, sagte Scheffler, dessen Ryder-Cup-Misere weitergeht. Für die Nummer eins der Welt war es in Farmingdale die dritte Pleite, der Texaner hält nun bei einer Sieglosserie von sieben Spielen bei dem Kontinentalwettstreit.

In den vier Nachmittagsduellen können die US-Gastgeber den Rückstand maximal auf einen Punkt verkürzen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
