Europa baut Führung im Ryder Cup gegen die USA aus

Eng zu ging es im vierten Spiel: Russell Henley und Scottie Scheffler liefen gegen Robert MacIntyre und Viktor Hovland fast die ganze Zeit einen knappen Rückstand hinterher. Doch das schottisch-norwegische Duo hielt den Vorsprung durch teils spektakuläre Schläge. „Sie haben einfach großartig gespielt, sie haben die entscheidenden Putts versenkt. Natürlich sind wir über das Ergebnis enttäuscht, aber wir haben hart gekämpft und werden das am Nachmittag wieder tun“, sagte Scheffler, dessen Ryder-Cup-Misere weitergeht. Für die Nummer eins der Welt war es in Farmingdale die dritte Pleite, der Texaner hält nun bei einer Sieglosserie von sieben Spielen bei dem Kontinentalwettstreit.