Großeinsatz der Feuerwehren in Gaißau

Als die Einsatzkräfte zum Haus gelangten, stand es bereits in Vollbrand. Die Bemühungen der Feuerwehrleute richteten sich vor allem darauf, ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte zu verhindern, was auch gelang. Die Löscharbeiten dauerten bis Samstagfrüh weiter an. Über die Brandursache war noch nichts bekannt, es wurde aber zumindest niemand verletzt.