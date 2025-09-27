Großeinsatz der Feuerwehren in Gaißau

In einem leerstehenden Wohnhaus ist in der Nacht auf Samstag Feuer ausgebrochen. Rund hundert Einsatzleute mussten anrücken, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Ein Brand in einem leer stehenden Wohnhaus im Vorarlberger Gaißau hat in der Nacht auf Samstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Rund 100 Feuerwehrleute wurden alarmiert, berichtete die Polizei. Auch aus der benachbarten Schweiz rückten Florianijünger an.
Als die Einsatzkräfte zum Haus gelangten, stand es bereits in Vollbrand. Die Bemühungen der Feuerwehrleute richteten sich vor allem darauf, ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte zu verhindern, was auch gelang. Die Löscharbeiten dauerten bis Samstagfrüh weiter an. Über die Brandursache war noch nichts bekannt, es wurde aber zumindest niemand verletzt.
