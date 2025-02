Erdogan: US-Pläne für Gaza nicht ernst zu nehmen

„Wir werden sie zu Fall bringen, so wie wir die Pläne davor zu Fall gebracht haben“, kommentierte Hamas-Chef Khalil al-Hayya am Montag. Israels Präsident Benjamin Netanyahu findet den Vorstoß Trumps hingegen „revolutionär“. „Präsident Trump kam mit einer komplett anderen, viel besseren Vision für Israel – ein revolutionärer, kreativer Ansatz, den wir aktuell diskutieren“, sagte er am Sonntag (siehe Video oben).