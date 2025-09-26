Graz University Hospital: “Deeply regret mistakes”

The official apology from the hospital is an important piece of the puzzle for those affected to come to terms with the past decades. The Grünwald family, who have known about the serious mix-up for many years, had already received compensation in 2018. However, there was never an admission of error: "So far, only one nurse who was on duty at the time has apologized to us. There has never been anything from the hospital operator," says Doris Grünwald.