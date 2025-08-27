„Castor et Pollux“ von Jean-Philippe Rameau

Handlung: Zwei Brüder unterscheidet nur ein entscheidender Punkt: Castor ist sterblich, Pollux unsterblich, denn er ist der Sohn des Gottes Jupiter. Beide lieben Telaire. Als Castor im Kampf fällt, bringt Pollux seinen Leichnam zurück. Telaire bittet ihn, Castor aus der Unterwelt zurückzuholen. Pollux gerät zwischen Liebe und Loyalität. Weder Jupiter noch Phébé, die selbst in ihn verliebt ist, können ihn umstimmen. Er entscheidet sich für den Bruder und will seine eigene Unsterblichkeit opfern. In der Unterwelt begegnen sich die beiden: Castor nimmt das Opfer an, will aber nur für einen Tag zurückkehren, um Telaire ein letztes Mal zu sehen. Als der Abschied naht, bricht Telaire zusammen – da greift Jupiter ein: Für so viel Opferbereitschaft verleiht er allen dreien die Unsterblichkeit und erhebt sie als Sterne an den Himmel.