Ob im O-Bus auf dem Weg zur Vorstellung, während der Zigarette vor der Premiere oder beim Anstehen in der WC-Schlange, mit dem Schnellcheck sind Sie in nur 2 Minuten perfekt auf den Abend vorbereitet. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos zu „Castor et Pollux“ von Jean-Philippe Rameau.
Worum geht’s? Bruder vor Luder – das gilt selbst bei den Göttern. Die Festspiele zeigen heute Rameaus Oper in einer konzertanten Fassung, die beweist, dass Geschwisterliebe wortwörtlich bis zu den Sternen reichen kann.
Handlung: Zwei Brüder unterscheidet nur ein entscheidender Punkt: Castor ist sterblich, Pollux unsterblich, denn er ist der Sohn des Gottes Jupiter. Beide lieben Telaire. Als Castor im Kampf fällt, bringt Pollux seinen Leichnam zurück. Telaire bittet ihn, Castor aus der Unterwelt zurückzuholen. Pollux gerät zwischen Liebe und Loyalität. Weder Jupiter noch Phébé, die selbst in ihn verliebt ist, können ihn umstimmen. Er entscheidet sich für den Bruder und will seine eigene Unsterblichkeit opfern. In der Unterwelt begegnen sich die beiden: Castor nimmt das Opfer an, will aber nur für einen Tag zurückkehren, um Telaire ein letztes Mal zu sehen. Als der Abschied naht, bricht Telaire zusammen – da greift Jupiter ein: Für so viel Opferbereitschaft verleiht er allen dreien die Unsterblichkeit und erhebt sie als Sterne an den Himmel.
Angeberwissen für die Pause: Rameau war über 50, als er die Oper komponierte, und löste damit einen musikalischen Kulturkampf aus. Seine Musik war expressiver, harmonisch kühner und emotional aufgeladener als alles, was man 1733 gewohnt war. Damit stellte er die französische Oper auf den Kopf – und wurde zum gefeierten Erneuerer der Gattung.
