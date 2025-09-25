Tourismus-Experte fordert mehr Eigenverantwortung

„Darüber könnte ich stundenlang sprechen“, sagt Bernd Hinteregger auf die Frage, was getan werden muss, damit Österreich bald wirtschaftlich wieder besser dasteht. Ganz so lange hat die „Krone“ keine Zeit, aber der Hotelsanierer und Investor bringt es auf den Punkt: „Die Politik hat komplett über den Verhältnissen gelebt und den Staatshaushalt in eine schwierige Situation gebracht.“