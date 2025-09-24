Vorteilswelt
Regionalliga West

Seekirchen bleibt an Titelfavorit Wacker dran

Salzburg
24.09.2025 22:16
Schoss das 1:0 für Seekirchen: Ben Leitenstorfer.
Schoss das 1:0 für Seekirchen: Ben Leitenstorfer.

Die Mannschaft von Trainer Mario Lapkalo lässt den Titelfavoriten der Regionalliga West nicht enteilen. Auch Thomas Hofer und der SV Kuchl dürfen jubeln. Florian Klausners Nerven werden überstrapaziert, sein FC Pinzgau fährt aber ebenfalls drei Zähler ein. Im Gegensatz zum TSV St. Johann und dem SV Wals-Grünau.

Ein Solo für Wacker? Nicht mit Seekirchen! Das Team von Mario Lapkalo agiert weiter auf hohem Niveau in der Westliga und feierte in Kufstein einen 3:1-Auswärtserfolg.

„Die erste Halbzeit war sehr gut, in der zweiten haben wir kurz den Faden verloren“, erklärte der Erfolgstrainer. Nachdem die Tiroler auf 1:2 verkürzen konnten, machte Neumayr mit einem Foulelfmeter alles klar. Die Wallerseer bleiben damit ein lästiger Verfolger für den Titelfavoriten aus Innsbruck.

„Uns war klar, dass wir nicht so schlecht sind. 20 Punkten nach neun Runden – das konnte man aber nicht wissen“, ist er stolz auf seine Truppe.

Mit dem nötigen GlückEinen Dreier fuhren auch die Mannen von Tom Hofer ein, Kuchl setzte sich mit 2:1 gegen Dornbirn durch. „Ein total wichtiger Sieg“, befand der Übungsleiter. „Wir waren taktisch diszipliniert und haben das Spiel mit Moral und ein bisserl Glück drübergebracht.“

Klausner: „Die Jungs haben Charakter gezeigt“
Grund zum Feiern hatte auch der FC Pinzgau, der sich in Schwaz mit 3:2 durchsetzte. Trainer Florian Klausners Nerven wurden allerdings überstrapaziert, gab seine Elf doch ein 2:0 aus der Hand. „Wir haben es uns selbst schwer gemacht. Die Jungs haben nach dem Ausgleich aber Charakter gezeigt und nie aufgegeben“, lobte er.

St. Johann kam gegen die Altach-Fohlen trotz 55-minütiger Überzahl nur zu einem 1:1, Wals-Grünau unterlag in Imst mit 1:2. 

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
