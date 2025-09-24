Seekirchen bleibt an Titelfavorit Wacker dran

Klausner: „Die Jungs haben Charakter gezeigt“

Grund zum Feiern hatte auch der FC Pinzgau, der sich in Schwaz mit 3:2 durchsetzte. Trainer Florian Klausners Nerven wurden allerdings überstrapaziert, gab seine Elf doch ein 2:0 aus der Hand. „Wir haben es uns selbst schwer gemacht. Die Jungs haben nach dem Ausgleich aber Charakter gezeigt und nie aufgegeben“, lobte er.