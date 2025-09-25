E-Scooter-Fahrer bedroht Seniorin und fordert Geld

Gescheiterter Räuber landete in Justizanstalt

Gegenüber der Exekutive zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ: Er verweigerte die Angabe seiner Personalien und verhielt sich recht aggressiv. Die Beamten machten kurzen Prozess und nahmen den E-Scooter-Fahrer mit zur Polizeiinspektion. Dort ergab ein durchgeführter Alkomattest den stolzen Wert von knapp 1,5 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige anschließend in die Justizanstalt Feldkirch gebracht.