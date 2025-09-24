ÖTV-Ass souverän in Portugals Hauptstadt

Julia Grabher spielte sich beim ITF-W100-Turnier in Lissabon souverän ins Achtelfinale, der polnischen Qualifikantin Gina Feistel ließ die Dornbirnerin keine Chance. Nun wartet die Französin Alice Robbe.
ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 121) steht im Achtelfinale des mit 100.000 Dollar dotierten ITF-W100-Turnier in Lissabon. Im Auftaktspiel in der portugiesischen Hauptstadt hatte es die Dornbirnerin mit der Qualifikantin Gina Feistel (WTA-Nr. 611) zu tun und startete wie die Feuerwehr gegen die 22-jährige Polin.
Grabher breakte bereits im ersten Game, holte sich so gleich Sicherheit. Und ließ Feistel dann im ersten Satz kein Spiel, holte ihn sich mit 6:0. Im zweiten Durchgang ging es das Ländle-Ass etwas gemächlicher an, nahm ihrer Gegnerin dann aber das Service zum 3:2 ab.
Grabher, in Lissabon auf Nummer drei gesetzt, brachte dann souverän ihr Aufschlagsspiel durch, beim Stand von 6:0 und 4:2 aus Sicht der Vorarlbergerin musste Feistel verletzt aufgeben. Im Achtelfinale wartet nun die Französin Alice Robbe (WTA-Nr. 345).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.