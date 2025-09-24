Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eine knappe Stunde

ÖTV-Ass souverän in Portugals Hauptstadt

Vorarlberg
24.09.2025 18:21
Ländle-Ass Julia Grabher ist wieder auf dem Weg in die Top-100.
Ländle-Ass Julia Grabher ist wieder auf dem Weg in die Top-100.(Bild: Mattia Martegani)

Julia Grabher spielte sich beim ITF-W100-Turnier in Lissabon souverän ins Achtelfinale, der polnischen Qualifikantin Gina Feistel ließ die Dornbirnerin keine Chance. Nun wartet die Französin Alice Robbe.

0 Kommentare

ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 121) steht im Achtelfinale des mit 100.000 Dollar dotierten ITF-W100-Turnier in Lissabon. Im Auftaktspiel in der portugiesischen Hauptstadt hatte es die Dornbirnerin mit der Qualifikantin Gina Feistel (WTA-Nr. 611) zu tun und startete wie die Feuerwehr gegen die 22-jährige Polin. 

Julia Grabher ist voll fokussiert.
Julia Grabher ist voll fokussiert.(Bild: GEPA)

Grabher breakte bereits im ersten Game, holte sich so gleich Sicherheit. Und ließ Feistel dann im ersten Satz kein Spiel, holte ihn sich mit 6:0. Im zweiten Durchgang ging es das Ländle-Ass etwas gemächlicher an, nahm ihrer Gegnerin dann aber das Service zum 3:2 ab.

Lesen Sie auch:
Julia Grabher spielt in Amstetten weiter um den Titel.
In Amstetten
ÖTV-Ass Julia Grabher steht im Viertelfinale
06.08.2025
Auf Sardinien
ÖTV-Ass Julia Grabher ist weiter im Aufwind
02.10.2024
Erfolg in Montreux
Grabher gewinnt verrückte Partie dank Kraftakt
04.09.2025

Grabher, in Lissabon auf Nummer drei gesetzt, brachte dann souverän ihr Aufschlagsspiel durch, beim Stand von 6:0 und 4:2 aus Sicht der Vorarlbergerin musste Feistel verletzt aufgeben. Im Achtelfinale wartet nun die Französin Alice Robbe (WTA-Nr. 345).

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 11°
Symbol leichter Regen
Bludenz
11° / 15°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
11° / 14°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
11° / 15°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
239.418 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
194.366 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
173.738 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2022 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1842 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1665 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Vorarlberg
Teamchef gesteht:
„Der Gesamtsieg wäre die Kirsche auf der Torte“
Eine knappe Stunde
ÖTV-Ass souverän in Portugals Hauptstadt
Prozess in Feldkirch
Erst mit Sturmhaube ins Casino, jetzt im Gefängnis
Beim SCR Altach
Arge Fouls fordern die medizinische Abteilung
Glück im Unglück
Arbeiter im Ländle erlitt 5000-Volt-Stromschlag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf