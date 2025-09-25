16 Spiele ohne Sieg, der Druck in Bregenz wird nicht kleiner. Coach Regi van Acker und sein Team arbeiten hart an der Trendumkehr, von einem Ultimatum hat der belgische Trainer bisher noch nichts gehört.
Schönreden will SW Bregenz-Trainer Regi van Acker nichts an der derzeitigen Situation. Der Belgier und seine Mannschaft haben saisonübergreifend 16 Matches in Liga zwei nicht mehr gewonnen, liegen nach sieben gespielten Runden am Tabellenende. Zwar nur wegen der drei Punkte Abzug aufgrund einer Liga-Sanktion, aber trotzdem. „Es nagt an uns. Wir wollen, aber es klappt bisher nicht“, bedauert Van Acker.
Der vom Ultimatum, dass ihm laut anderen Vorarlberger Medien nun gestellt wurde – zwei Spiele, zwei Siege sollen es sein, ansonsten die Kündigung, wurde groß verkündet – persönlich nichts gehört habe. „Da muss man den Vorstand fragen“, meint er, „natürlich ist Druck da, aber die Frage ist, wie man damit umgeht. Ich glaube, ich kann die Mannschaft weiter führen.“ Was auch die Mannschaft selbst glaubt, der Rückhalt für den 70-Jährigen im Team ist nach wie vor groß.
Was würde es bringen?
Es fragt sich auch, wie schnell und ob ein Trainerwechsel überhaupt einen neuen, besseren Impuls bringen würde. Und vor allem, ob das für die Festspielstädter, sowieso mit einem sehr schmalen Budget ausgestattet, überhaupt finanzierbar wäre. Zwei Trainergehälter – einen Neuen und Van Acker bis zum Saisonende – muss man sich erst einmal leisten können.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.