SW-Coach Van Acker:

„Ich kann die Mannschaft weiter führen“

Vorarlberg
25.09.2025 08:25
Regi van Acker ist seit April 2024 Trainer bei SW Bregenz.
Regi van Acker ist seit April 2024 Trainer bei SW Bregenz.(Bild: GEPA)

16 Spiele ohne Sieg, der Druck in Bregenz wird nicht kleiner. Coach Regi van Acker und sein Team arbeiten hart an der Trendumkehr, von einem Ultimatum hat der belgische Trainer bisher noch nichts gehört.

Schönreden will SW Bregenz-Trainer Regi van Acker nichts an der derzeitigen Situation. Der Belgier und seine Mannschaft haben saisonübergreifend 16 Matches in Liga zwei nicht mehr gewonnen, liegen nach sieben gespielten Runden am Tabellenende. Zwar nur wegen der drei Punkte Abzug aufgrund einer Liga-Sanktion, aber trotzdem. „Es nagt an uns. Wir wollen, aber es klappt bisher nicht“, bedauert Van Acker.

Der vom Ultimatum, dass ihm laut anderen Vorarlberger Medien nun gestellt wurde – zwei Spiele, zwei Siege sollen es sein, ansonsten die Kündigung, wurde groß verkündet – persönlich nichts gehört habe. „Da muss man den Vorstand fragen“, meint er, „natürlich ist Druck da, aber die Frage ist, wie man damit umgeht. Ich glaube, ich kann die Mannschaft weiter führen.“ Was auch die Mannschaft selbst glaubt, der Rückhalt für den 70-Jährigen im Team ist nach wie vor groß.

Die Bregenzer probieren in ihren Spielen viel, gelingen tut ihnen aber derzeit noch zu wenig.
Die Bregenzer probieren in ihren Spielen viel, gelingen tut ihnen aber derzeit noch zu wenig.(Bild: GEPA)

Was würde es bringen?
Es fragt sich auch, wie schnell und ob ein Trainerwechsel überhaupt einen neuen, besseren Impuls bringen würde. Und vor allem, ob das für die Festspielstädter, sowieso mit einem sehr schmalen Budget ausgestattet, überhaupt finanzierbar wäre. Zwei Trainergehälter – einen Neuen und Van Acker bis zum Saisonende – muss man sich erst einmal leisten können.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
