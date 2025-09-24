Nur ein Klub ist in der Westliga noch unbezwungen

Alle Vereine in der Regionalliga West haben mittlerweile mindestens einmal verloren, nur ein Klub ist immer noch unbezwungen – der VfB Hohenems ist bisher nicht zu knacken! „Und das soll auch noch lange so bleiben“, stellt Goalie Florian Eres klar, der bisher erst achtmal hinter sich greifen musste, „die Tabelle schaut zwar nicht ganz rosig aus für uns, aber bisher haben wir jeden Gegner mehr oder weniger im Griff gehabt. Wir lassen kaum Chancen zu.“