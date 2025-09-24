Vorteilswelt
Steinböcke ohne Pleite

Nur ein Klub ist in der Westliga noch unbezwungen

Vorarlberg
24.09.2025 10:55
Zuletzt gegen Seekirchen drehten die Hohenemser (in blau) noch einen 0:2-Rückstand in ein 2:2.
Zuletzt gegen Seekirchen drehten die Hohenemser (in blau) noch einen 0:2-Rückstand in ein 2:2.(Bild: Tröster Andreas)

Nur die Hohenemser sind in der Regionalliga West noch ungeschlagen! Liegen aber trotzdem „nur“ auf Platz acht. Nun wollen Kapitän Florian Eres und seine Teamkollegen weiter nach vorne, die Chance dazu bietet sich heute (19) bei der SVG Reichenau. 

Alle Vereine in der Regionalliga West haben mittlerweile mindestens einmal verloren, nur ein Klub ist immer noch unbezwungen – der VfB Hohenems ist bisher nicht zu knacken! „Und das soll auch noch lange so bleiben“, stellt Goalie Florian Eres klar, der bisher erst achtmal hinter sich greifen musste, „die Tabelle schaut zwar nicht ganz rosig aus für uns, aber bisher haben wir jeden Gegner mehr oder weniger im Griff gehabt. Wir lassen kaum Chancen zu.“

Die Mannschaft von Trainer Werner Grabher wurde in den vergangenen Runden immer stärker.
Die Mannschaft von Trainer Werner Grabher wurde in den vergangenen Runden immer stärker.(Bild: Maurice Shourot)

Trotzdem liegen die Steinböcke in der Tabelle „nur“ auf Platz acht. Allerdings mit einem Spiel weniger als die meisten der Spitzenteams, auf Platz drei fehlen zudem nur zwei Punkte. Mit einem Auswärtssieg heute gegen Reichenau in Spiel eins der englischen Woche würden die Emser ein Stück klettern. „Mit ihnen haben wir eh noch eine offene Rechnung, im ÖFB-Cup sind wir gegen sie ausgeschieden“, meint Eres.

Die Stimmung passt bei den Hohenemsern, nicht nur nach Siegen.
Die Stimmung passt bei den Hohenemsern, nicht nur nach Siegen.(Bild: VfB Hohenems)

Der sein Team auf einem sehr guten Weg sieht. Nach einer Unentschieden-Serie zum Auftakt – vier in Folge – siegten die Hohenemser in den letzten drei Runden zweimal, stürzten zuletzt Seekirchen beim 2:2-Auswärtsremis vom Thron, drehten dort einen 0:2-Rückstand. „Wir haben viele junge Spieler im Team und mussten uns erst einmal an das Tempo in der Liga gewöhnen. Jetzt macht es richtig Spaß mit unserem Mix. In der Kabine ist eine echt coole Stimmung“, erzählt der Kapitän.

Eine Schwäche
Luft nach oben gebe es aber noch viel, meint Eres, vor allem in seinem Drittel. „Von den acht Toren, die wir bisher bekommen haben, waren sechs Standards. Da haben wir noch unsere Probleme, das ist uns bewusst und wir arbeiten daran. Gegen Reichenau wird das auf dem kleinen Kunstrasen sicher ein Faktor. Wir müssen aufpassen – aber wir wollen drei Punkte!“

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Vorarlberg
