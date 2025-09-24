Arbeiter im Ländle erlitt 5000-Volt-Stromschlag

Zu einem Unfall im Umspannwerk Rauz in Vorarlberg kam es am Dienstag: Zwei Mitarbeiter eines Stromlieferunternehmens überprüften um 12.43 Uhr eine 30-kV-Leitung von Rauz nach Zürs.

Während dieser Arbeiten berührte einer der Mitarbeiter beim Demontieren von Schirmdrähten versehentlich ein Drahtende, das unter einer Gleichspannung von 5 kV stand, und erhielt dadurch einen Stromschlag. Seine Kollegen reagierten umgehend und leisteten sofort Erste Hilfe.