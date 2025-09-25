Vorteilswelt
„Bedauere Vorfall“

Bierkrug-Attacke hat gerichtliches Nachspiel

Vorarlberg
25.09.2025 06:00
Vor dem Landesgericht Feldkirch zeigte sich die „Bierkrug-Schlägerin“ sehr einsichtig und kam ...
Vor dem Landesgericht Feldkirch zeigte sich die „Bierkrug-Schlägerin“ sehr einsichtig und kam mit einer Diversion davon.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Der übermäßige Bierguss einer 30-Jährigen endete vergangenen Juli beim Bezirksfeuerwehrfest in Bildstein mit mehreren ausgeschlagenen Zähnen eines Feuerwehrmannes. Vor dem Landesgericht Feldkirch fand der Fall nun ein Ende – ohne Vorstrafe, aber mit einer saftigen Rechnung.

Es sollte ein fröhlicher Sommerabend werden, doch auf dem Bezirksfeuerwehrfest in Bildstein kam es zu einer Eskalation: Schon gegen 21 Uhr hatte eine 30-jährige Angestellte ordentlich gefeiert und 1,67 Promille Alkohol im Blut. Als ein junger Feuerwehrmann beim Tanzen Bier über ihren Kopf goss, platzte der Angetrunkenen der Kragen.

„Ich wollte nur zurückgießen, so wie er bei mir“, erklärte die Angeklagte der Richterin Verena Wackerle und dem Staatsanwalt Heinz Rusch. Der „Gegenbierguss“ allerdings geriet außer Kontrolle: Das Halbliterglas entglitt ihr und traf den Mann mit voller Wucht am Kiefer. Mehrere Zähne brachen ab, die Behandlung dauert bis heute an.

Aufwendige Zahnbehandlung
Opferanwalt Stefan Denifl sprach von „aufwendigen und teuren zahnärztlichen Eingriffen“, deren Erfolg sich erst in Monaten zeigen werde. Medizinisch habe man versucht, die vorderen Zähne wieder in Ordnung zu bringen und zu stabilisieren, doch es sei noch unklar, ob die angewandte Methode greife und dies eine dauerhafte Lösung sein könne, so der Privatbeteiligten-Vertreter.

„Ich bedauere den Vorfall zutiefst“, zeigt sich die Unbescholtene reumütig. Daher entscheidet das Gericht, die Sache diversionell zu erledigen, womit der Angeklagten eine Vorstrafe erspart bleibt. Ergo bezahlt die „Bierkrug-Schlägerin“ dem Opfer noch im Gerichtssaal 1000 Euro Teilschmerzengeld. Auch mit der verhängten Geldbuße in Höhe von 2500 Euro plus 200 Euro Gerichtskosten – diese sind bereits beglichen – ist sie einverstanden. Strafrechtlich ist die unangenehme Sache sohin abgeschlossen. Zivilrechtlich aber könnte es teuer werden: Die Kosten für Zahnarzt und Schmerzengeld stehen noch aus.

Chantal Dorn
