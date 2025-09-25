Bierkrug-Attacke hat gerichtliches Nachspiel

„Ich bedauere den Vorfall zutiefst“, zeigt sich die Unbescholtene reumütig. Daher entscheidet das Gericht, die Sache diversionell zu erledigen, womit der Angeklagten eine Vorstrafe erspart bleibt. Ergo bezahlt die „Bierkrug-Schlägerin“ dem Opfer noch im Gerichtssaal 1000 Euro Teilschmerzengeld. Auch mit der verhängten Geldbuße in Höhe von 2500 Euro plus 200 Euro Gerichtskosten – diese sind bereits beglichen – ist sie einverstanden. Strafrechtlich ist die unangenehme Sache sohin abgeschlossen. Zivilrechtlich aber könnte es teuer werden: Die Kosten für Zahnarzt und Schmerzengeld stehen noch aus.