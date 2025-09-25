Lenker stürzte nach Überholmanöver in Waldstück

Recht waghalsig war ein 34-Jähriger am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der regennassen L82 von Bürserberg kommend Richtung Bludenz (Vorarlberg) unterwegs. Nach einem Überholmanöver in einer Kurve geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und stürzte in ein angrenzendes, stark abschüssiges Waldstück. Dort krachte er gegen einen Baum.
Bei seinem unfreiwilligen Ausflug in die Botanik blieb der 34-Jährige augenscheinlich unverletzt. Er konnte sich selbstständig aus dem arg demolierten Fahrzeug befreien. Zur Abklärung möglicher Verletzungen wurde der Mann von der Rettung ins Landeskrankenhaus nach Bludenz gebracht.
Aufwendige Fahrzeugbergung
Sein Auto wurde von den Florianijüngern der Feuerwehr Bürs und Bürserberg sowie durch die Mitarbeiter eines Abschleppdienstes geborgen. Am Fahrzeug war erheblicher Sachschaden entstanden. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.
Kommentare
