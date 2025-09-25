Lenker stürzte nach Überholmanöver in Waldstück

Recht waghalsig war ein 34-Jähriger am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der regennassen L82 von Bürserberg kommend Richtung Bludenz (Vorarlberg) unterwegs. Nach einem Überholmanöver in einer Kurve geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und stürzte in ein angrenzendes, stark abschüssiges Waldstück. Dort krachte er gegen einen Baum.