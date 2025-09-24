Arge Fouls fordern die medizinische Abteilung

„Ich finde, dass die Bundesliga an Intensität und Physis stark zugelegt hat. Diese Parameter sind auch für unsere Spielweise elementar. Bringst du diese Basis nicht auf den Platz, dann wird es für jede Mannschaft schwer, ein Spiel zu gewinnen. Leider mussten wir zuletzt durch Kontaktverletzungen immer wieder schmerzhafte Ausfälle hinnehmen. Das ist ein Stück weit „Part of the Game“, meint SCRA-Trainer Fabio Ingolitsch zur rohen Spielweise, die in der Bundesliga Einzug gehalten hat.