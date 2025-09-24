Arge Fouls fordern die medizinische Abteilung

Zwei Verletzte bei Altach nach rüden Tretern von Gegenspielern! Beim SCR Altach ist man deswegen mit einem dezimierten Kader konfrontiert, Coach Fabio Ingolitsch muss lange auf Vesel Demaku und zumindest eine Weile auf seinen Bruder Sandro verzichten.
Vesel Demaku muss nach Ellbogencheck von GAK-Spieler Beres Owusu die Herbstsaison wegen eines Schlüsselbeinbruchs auslassen. Sandro Ingolitsch wird nach dem unfairen Treter von Tirol-Spieler Benjamin Böckle gegen den Knöchel vermutlich schon bald wieder spielen, hatte also mehr Glück als Demaku. Interessant, dass Böckles Foul mit Freistoß und gelb geahndet wurde, Owusus Körperverletzung hingegen nicht einmal einen Foulpfiff zur Folge hatte
„Ich finde, dass die Bundesliga an Intensität und Physis stark zugelegt hat. Diese Parameter sind auch für unsere Spielweise elementar. Bringst du diese Basis nicht auf den Platz, dann wird es für jede Mannschaft schwer, ein Spiel zu gewinnen. Leider mussten wir zuletzt durch Kontaktverletzungen immer wieder schmerzhafte Ausfälle hinnehmen. Das ist ein Stück weit „Part of the Game“, meint SCRA-Trainer Fabio Ingolitsch zur rohen Spielweise, die in der Bundesliga Einzug gehalten hat.
In den nächsten Tagen und Wochen ist die medizinische Abteilung der Rheindörfler gefordert. Besonders bei Sandro Ingolitsch. Er soll schon auswärts bei BW Linz wieder dabei sein.
Kommentare
