Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frontalkollision

Autolenker in Vorarlberg fiel in Sekundenschlaf

Vorarlberg
24.09.2025 14:05
(Bild: Shourot Maurice)

Übermüdung führte am Dienstag zu einer Frontalkollision auf der L2 in Langen bei Bregenz (Vorarlberg): Ein 55-Jähriger verlor aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. 

0 Kommentare

Ein 55 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Bregenz lenkte am Dienstag um 16 Uhr sein Fahrzeug auf der L2 in Langen bei Bregenz in Richtung Doren. Laut eigenen Angaben fiel der Mann plötzlich in einen Sekundenschlaf und geriet mit seinem Wagen folglich auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt war auch ein 53-jähriger Autofahrer auf der L2 unterwegs, allerdings in die Gegenrichtung. Der Lenker, der sich gerade am Heimweg befunden hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Auf Höhe der Shell-Tankstelle kam es zur Kollision im Frontbereich beider Autos. Beide Fahrer erlitten Verletzungen im Schulter- und Nackenbereich beziehungsweise im Bereich des Brustkorbes und wurden durch die Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.

Der Sachschaden an den Autos ist enorm.
Der Sachschaden an den Autos ist enorm.(Bild: Shourot Maurice)

Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Männern negativ. Die zwei Fahrzeuge wurden durch den Unfall schwer beschädigt, auch mehrere Airbags wurden ausgelöst. Die Autos mussten von einem Abschleppdienst entfernt werden.

Die schwer beschädigten Autos an der Unfallstelle

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 11°
Symbol leichter Regen
Bludenz
11° / 14°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
11° / 13°
Symbol Regen
Feldkirch
11° / 15°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
222.816 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
187.024 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
172.879 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2020 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1814 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1619 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Vorarlberg
Frontalkollision
Autolenker in Vorarlberg fiel in Sekundenschlaf
Im Hospiz am See
Lorenz Thoma ist Zivildiener des Jahres im Ländle
Elektro-Defekt
63 Personen in Bregenz wegen Brand evakuiert
Steinböcke ohne Pleite
Nur ein Klub ist in der Westliga noch unbezwungen
Dreiste Attacke
14-Jähriger versuchte, Pensionisten auszurauben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf