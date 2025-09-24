Autolenker in Vorarlberg fiel in Sekundenschlaf

Übermüdung führte am Dienstag zu einer Frontalkollision auf der L2 in Langen bei Bregenz (Vorarlberg): Ein 55-Jähriger verlor aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn.
Ein 55 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Bregenz lenkte am Dienstag um 16 Uhr sein Fahrzeug auf der L2 in Langen bei Bregenz in Richtung Doren. Laut eigenen Angaben fiel der Mann plötzlich in einen Sekundenschlaf und geriet mit seinem Wagen folglich auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt war auch ein 53-jähriger Autofahrer auf der L2 unterwegs, allerdings in die Gegenrichtung. Der Lenker, der sich gerade am Heimweg befunden hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Auf Höhe der Shell-Tankstelle kam es zur Kollision im Frontbereich beider Autos. Beide Fahrer erlitten Verletzungen im Schulter- und Nackenbereich beziehungsweise im Bereich des Brustkorbes und wurden durch die Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.
Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Männern negativ. Die zwei Fahrzeuge wurden durch den Unfall schwer beschädigt, auch mehrere Airbags wurden ausgelöst. Die Autos mussten von einem Abschleppdienst entfernt werden.
Die schwer beschädigten Autos an der Unfallstelle
