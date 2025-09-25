Das Ski-Ländle will in Sölden ganz groß aufzeigen

Olivier-Debüt in Sölden?

Neben Liensberger sollte auch die Auerin Victoria Olivier gute Chancen haben, erstmals beim Auftakt in Sölden dabei zu sein. Nachdem sie dort in der Vorsaison noch als Vorläuferin am Start war, gab sie im Dezember am Semmering ihr Riesentorlauf-Weltcupdebüt und holte kurz darauf in Kranjska Gora (Slo) ihre ersten Punkte. Jetzt möchte die 21-Jährige auch am Rettenbachferner durchstarten. „Heuer sollte ich erstmals auf dem Niveau sein, dass es Sinn macht, mitzufahren – also um Punkte“, verriet die Heeressportlerin zuletzt während des Argentinien-Camps im „Krone“-Gespräch.