63 Personen in Bregenz wegen Brand evakuiert

Weil ein Elektro-Gerät einen Defekt hatte, kam es am Dienstag in Bregenz (Vorarlberg) zum Ausbruch eines Feuers. Dabei mussten die Bewohner einer Wohnungsanlage evakuiert werden. Vier Personen wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht.
Am Dienstagabend um 19.17 Uhr wurde gemeldet, dass aus einer Tiefgarage in der Rheinstraße in Bregenz schwarzer Rauch aufsteigen würde. Unverzüglich begab sich eine Streife der Polizeiinspektion Bregenz zum Einsatzort. Vor Ort waren bereits die Einsatzleute der Feuerwehr mit ersten Löschmaßnahmen beschäftigt. Die Polizeibeamten übernahmen unterdessen die Evakuierung des Gebäudes. Die Rheinstraße musste gesperrt und der Verkehr über die Mariahilfstraße umgeleitet werden.
Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurden die Straßensperren und Umleitungen wieder schrittweise aufgehoben. Das Feuer war in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Dank wirksamer brandschutztechnischer Vorkehrungen bestand zu keiner Zeit akute Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Insgesamt wurden 63 Personen evakuiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte ein defektes Elektrogerät im Kellerabteil die Brandursache gewesen sein. Vier Personen wurden vom Roten Kreuz vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Drei von ihnen erlitten eine Rauchgasvergiftung, eine weitere Person musste aufgrund eines Katzenbisses behandelt werden.
