63 Personen in Bregenz wegen Brand evakuiert

Am Dienstagabend um 19.17 Uhr wurde gemeldet, dass aus einer Tiefgarage in der Rheinstraße in Bregenz schwarzer Rauch aufsteigen würde. Unverzüglich begab sich eine Streife der Polizeiinspektion Bregenz zum Einsatzort. Vor Ort waren bereits die Einsatzleute der Feuerwehr mit ersten Löschmaßnahmen beschäftigt. Die Polizeibeamten übernahmen unterdessen die Evakuierung des Gebäudes. Die Rheinstraße musste gesperrt und der Verkehr über die Mariahilfstraße umgeleitet werden.