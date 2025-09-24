„Wissen, dass wir eine perfekte Leistung brauchen“

In den Reihen der Südeuropäer tummeln sich einige Spieler von Weltklasse-Format. Allen voran Stürmer Samu Aghehowa, der in der Liga schon viermal traf und auch bereits fürs spanische Nationalteam aufgelaufen ist. „So einen Spieler hätte jeder gerne in seinen Reihen. Er ist groß, schnell und schwer zu kontrollieren“, schwärmte Letsch und fügte an: „Aber es gibt auch genug andere Spieler mit Qualität bei Porto.“ Mit Diogo Costa steht der portugiesische Nationalteamtorhüter im Tor. „Er ist einer der Besten der Welt. Ich freue mich, gegen ihn zu spielen“, meinte Salzburg-Goalie Alexander Schlager.