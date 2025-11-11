Keine Fehler! Sonst wird‘s richtig bitter

Nach drei Pleiten am Stück rangieren die Eisbullen in der Liga mittlerweile nur mehr auf Rang sechs. Ein Platz innerhalb der Play-off-Plätze scheint derzeit nicht mehr so fix, wie noch in den Jahren zuvor. Sattelfest soll dafür morgen das sein, was die Salzburger im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League (CHL) auf dem Eis darbieten.