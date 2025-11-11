Herbstmeister könnte Erfolgstrainer verlieren

„Werde mir die Anfragen anhören“

Intern soll der 35-Jährige trotz des Erfolges ohnehin nicht jedermanns Freund sein. „Ich werde mir die Anfragen in den nächsten Wochen anhören und danach werden wir im Trainerteam entscheiden. Unser erster Ansprechpartner bleibt aber Hallein“, meint Lessacher, der in der Vergangenheit bereits das eine oder andere höherklassige Angebot ausgeschlagen hatte.