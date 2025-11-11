Herbstmeister könnte Erfolgstrainer verlieren

Während sich das Trainerkarussel in der Salzburger Liga kräftig dreht, droht auch Herbstmeister Hallein ein herber Verlust auf der Trainerbank. Wie am Dienstag durchsickerte, könnten die Salinenstädter noch in der anstehenden Winterpause Christoph Lessacher verlieren.
Das wäre zweifellos ein echter Paukenschlag! Noch am Wochenende feierte Salzburgligist Hallein die Herbstmeisterschaft, nun droht dem Tabellenführer möglicherweise der Abgang des Erfolgstrainers. „Krone“-Infos zur Folge klopften bei Chefcoach Christoph Leacher bereits einige Klubs aus der Westliga sowie aus Oberösterreich an.
„Werde mir die Anfragen anhören“
Intern soll der 35-Jährige trotz des Erfolges ohnehin nicht jedermanns Freund sein. „Ich werde mir die Anfragen in den nächsten Wochen anhören und danach werden wir im Trainerteam entscheiden. Unser erster Ansprechpartner bleibt aber Hallein“, meint Lessacher, der in der Vergangenheit bereits das eine oder andere höherklassige Angebot ausgeschlagen hatte.
