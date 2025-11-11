Abgekartetes Spiel um Goldketten-Raub geklärt

Aufgrund von Drogen-Schulden haben zwei mutmaßliche Kriminelle, ein Rumäne (30) und ein Staatenloser (33), Anfang Juli einem Ukrainer in Salzburg eine Goldkette geraubt. Das stellte sich aber erst nach intensiven Ermittlungen heraus. Beide wurden bereits festgenommen und in die Justizanstalt gebracht.
Der Raubüberfall geschah am 2. Juli gegen 1 Uhr nachts im Salzburger Stadtteil Maxglan. Damals hatten sich der 33-Jährige und der Ukrainer dort getroffen. Sie wurden von Unbekannten überfallen: Dabei wurde dem Ukrainer die Goldkette gestohlen, und dem Staatenlosen die Brieftasche.
Abgekartetes Spiel
Wie sich aber erst später durch die intensiven Ermittlungen der Polizei herausstellte, war der Staatenlose kein Opfer, sondern viel mehr Komplize: Bei einer Hausdurchsuchung beim 33-Jährigen in seiner Salzburger Wohnung fanden Polizisten neun Mobiltelefone und drei Tablets. Die Auswertung ergab darauf Hinweise, die zu einem Goldhändler führten. Tatsächlich konnten Beamte die gestohlene Goldkette bei dem Händler sicherstellen. Der 33-Jährige hatte sie ihm für 1400 Euro verkauft. Sowohl der Staatenlose als auch der Rumäne wurden später in einem Linzer Hotel festgenommen.
Mittlerweile befinden sich beide in der Justizanstalt in Puch in U-Haft. Zum Raub-Vorwurf zeigten sie sich laut Polizei bereits geständig und gaben Drogen-Schulden als Motiv an. Zudem war auch der Bruder des 33-Jährigen in der Sache involviert: Er nötigte laut Polizei den Rumänen zu einer Falschaussage bezüglich des Raubüberfalls und wurde dazu bereits verurteilt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.