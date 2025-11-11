Abgekartetes Spiel um Goldketten-Raub geklärt

Abgekartetes Spiel

Wie sich aber erst später durch die intensiven Ermittlungen der Polizei herausstellte, war der Staatenlose kein Opfer, sondern viel mehr Komplize: Bei einer Hausdurchsuchung beim 33-Jährigen in seiner Salzburger Wohnung fanden Polizisten neun Mobiltelefone und drei Tablets. Die Auswertung ergab darauf Hinweise, die zu einem Goldhändler führten. Tatsächlich konnten Beamte die gestohlene Goldkette bei dem Händler sicherstellen. Der 33-Jährige hatte sie ihm für 1400 Euro verkauft. Sowohl der Staatenlose als auch der Rumäne wurden später in einem Linzer Hotel festgenommen.