Tirol: Biker stirbt nach Crash gegen Leitpflock

Zum fürchterlichen Unfall kam es am Sonntag kurz vor 8 Uhr auf der Brennerbundesstraße! Dort war ein 55-jähriger Ungar mit seinem Motorrad unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Lenker auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen einen Leitpflock und ein Verkehrsschild.