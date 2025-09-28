Tirol: Biker stirbt nach Crash gegen Leitpflock

Tragischer Unfall am Sonntagvormittag in Schönberg im Stubaital in Tirol! Ein Ungar (55) krachte mit seinem Motorrad gegen einen Leitpflock und blieb auf der Fahrbahn liegen. Wenig später starb der Mann an der Unfallstelle.
Zum fürchterlichen Unfall kam es am Sonntag kurz vor 8 Uhr auf der Brennerbundesstraße! Dort war ein 55-jähriger Ungar mit seinem Motorrad unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Lenker auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen einen Leitpflock und ein Verkehrsschild.
Durch die Wucht des Anpralls stürzte der Mann in eine angrenzende Wiese, sein Bike blieb auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ein nachkommender deutscher Lenker fand den Verunfallten wenig später.
Gemeinsam mit anderen Verkehrsteilnehmern setzte er die Rettungskette in Gang und leistete bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe. „Der Verunfallte verlor schließlich das Bewusstsein, es kam zum Herzstillstand“, schildert die Polizei.
Mann starb noch an Unfallstelle
Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch eine Notärztin des Rettungsdienstes erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Während der Unfallaufnahme war die Straße bis 10.30 Uhr gesperrt. Im Einsatz standen neben der Rettung auch die Straßenmeisterei Matrei am Brenner und vier Polizeistreifen.
