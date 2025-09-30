Josh Hartnett nach Crash mit Polizeiauto im Spital

Glück im Unglück hatte der Hartnett in der letzten Woche bei einem Autounfall in Kanada. Der Schauspieler saß am Beifahrersitz, als der Wagen, mit dem er unterwegs war, um ein Uhr in der Nacht auf einer Kreuzung im kanadischen St. John‘s mit einem Fahrzeug der Royal Newfoundland Constabulary kollidierte, wie die Polizei nun bestätigte.

Im Spital behandelt

Die Wucht des Aufpralls war erheblich, beide Autos erlitten nach Polizeiangaben beträchtliche Schäden. „Vorsorglich wurde auch einer unserer Beamten ins Krankenhaus gebracht“, erklärte ein Polizeisprecher nun, und fuhr fort, dass auch Josh Hartnett und der Fahrer seines Wagens mit leichten Verletzungen im Spital behandelt wurden.