Ozeane heizen sich auf

Die Erwärmung der Meere beschleunigt sich

Wissenschaft
30.09.2025 11:45

Im Jahr 2024 erreichten die globalen Meeresoberflächentemperaturen mit 21 Grad im Frühjahr einen Rekordwert. Forscher betrachten dies mit Sorge. Selbst scheinbar kleine Veränderungen der Meeresoberflächentemperatur könnten enorme Auswirkungen auf wichtige Komponenten des Erdsystems haben. 

Die Erwärmung der Meere beschleunigt sich. Das geht aus dem neunten „Ocean State Report“ des Copernicus Marine Service hervor. Berücksichtigt wurden dafür Daten seit 1982.

„Gefährliches Ungleichgewicht“
„Seit den 1960er-Jahren hat sich die Erwärmung der Ozeane beschleunigt, was darauf hindeutet, dass das System der Erde aufgrund des Klimawandels in einem gefährlichen Ungleichgewicht ist“, hieß es vom Copernicus Marine Service.

Wetterextreme nehmen zu
Die Erwärmung der Ozeane trage zu einer stärkeren Verdunstung und damit zu extremeren Niederschlägen und Überschwemmungen an Land bei. Der Anstieg des Meeresspiegels verursache zunehmend Probleme mit Überschwemmungen an den Küsten.

Wir leben auf einem Ozeanplaneten, und was mit unseren Meeren geschieht, wirkt sich bereits auf uns an Land aus.

Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum „Ocean State Report“

In der Ostsee sei ein deutlicher 30-Jahres-Trend zu beobachten, das Binnenmeer erhitze sich mehr als dreimal so schnell wie die Meere im globalen Mittel. Bei der Nordsee sei die Erwärmungsrate doppelt so hoch wie im Durchschnitt.

Lesen Sie auch:
Die Entdeckung ist schockierend: Sinkende Umweltschutzmaßnahmen und abnehmende Meereisflächen ...
Forscher berichten:
Erde wird dunkler und reflektiert weniger Licht
29.09.2025
ETH-Studie bestätigt:
Der Klimawandel ist schuld an vielen Hitzewellen
10.09.2025
Umstrittener Schritt
EU-Klimaziel 2040 pausiert: Entscheidung vertagt
12.09.2025

Heißer Sommer für die Ostsee
Nach Angaben des deutschen Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) von Anfang September lag die Temperatur in der südwestlichen Ostsee in den drei Sommermonaten dieses Jahres um bis zu 1,5 Grad über dem langjährigen Mittel von 1997 bis 2021. 

