Die Erwärmung der Meere beschleunigt sich

Heißer Sommer für die Ostsee

Nach Angaben des deutschen Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) von Anfang September lag die Temperatur in der südwestlichen Ostsee in den drei Sommermonaten dieses Jahres um bis zu 1,5 Grad über dem langjährigen Mittel von 1997 bis 2021.