1640 Salzburger feiern mit dem Landespatron

Schon gewusst? Eigentlich ist der 27. März der Gedenktag des Heiligen Rupert. Hierzulande wird der Landespatron aber am 24. September gefeiert. An diesem Tag, im Jahre 774, wurden die Reliquien des einstigen Wanderbischofs und Gründer von St. Peter, des ältesten Kloster Österreichs, in den Salzburger Dom übertragen – dies geschah anlässlich der Einweihung des damals neu gebauten Salzburger Doms.