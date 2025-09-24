Vorteilswelt
Geburtstag zu Ruperti

1640 Salzburger feiern mit dem Landespatron

Land & Leute
24.09.2025 14:00
Salzburg feiert seinen Landesheiligen alljährlich mit dem Rupertikirtag – im Hintergrund: der ...
Salzburg feiert seinen Landesheiligen alljährlich mit dem Rupertikirtag – im Hintergrund: der Salzburger Dom.

Heute ist der Tag des Heiligen Rupert – und damit Salzburger Landesfeiertag. Während die Erwachsenen arbeiten dürfen, haben zumindest alle Salzburger Schüler heute frei. Für 1640 Salzburger ist der Landesfeiertag noch besonderer: Sie haben heute Geburtstag. Und auch die Erzdiözese. 

Schon gewusst? Eigentlich ist der 27. März der Gedenktag des Heiligen Rupert. Hierzulande wird der Landespatron aber am 24. September gefeiert. An diesem Tag, im Jahre 774, wurden die Reliquien des einstigen Wanderbischofs und Gründer von St. Peter, des ältesten Kloster Österreichs, in den Salzburger Dom übertragen – dies geschah anlässlich der Einweihung des damals neu gebauten Salzburger Doms. 

Geburtstag am Ruperti-Tag
Auch für 1640 Salzburger ist der heutige Tag ein besonderer: Sie feiern nämlich ihren Geburtstag. Die meisten leben übrigens im Flachgau. Laut den Landesstatistikern haben gerade Ende September Salzburger vergleichsweise häufiger Geburtstag.

Zwei neue Domkapitulare
Anlässlich des Diözesanheiligen Rupert feierte die Erzdiözese auch die Aufnahme von zwei neuen Domkapitularen: namentlich Josef Johann Platzer und Simon Weyringer. Zum Festgottesdienst brachte Erzbischof Franz Lackner traditionell zum Festgottesdienst die Reliquien des heiligen Rupert von der Stiftskirche in die Salzburger Bischofskirche.

Zur Erklärung noch: Ein Domkapitular ist nach der römisch-katholischen Kirche ein Priester, dem die Aufgabe anvertraut wird, an einer Kathedralkirche – wie dem Salzburger Dom – feierliche Gottesdienste zu halten und alle vom Bischof übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

