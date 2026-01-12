Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Star Challenge

Pisten-Promis folgten Lockruf des „Herminators“

Salzburg
12.01.2026 22:32
Trafen sich auch 50 Jahre nach Olympia in Innsbruck wieder zu einem Skirennen: Bernhard Russi ...
Trafen sich auch 50 Jahre nach Olympia in Innsbruck wieder zu einem Skirennen: Bernhard Russi (links) und „Kaiser“ Franz Klammer hatten ihren Spaß.(Bild: Andreas Tröster)

Hermann Maier lud einmal mehr zum Prominenten-Rennen auf seinem Flachauer Hausberg. Die Gästeliste konnte sich sehen lassen. Da staunte selbst Kult-Kicker Andreas Herzog: „Schwer zu sagen, wer da die größte Legende ist.“ 

0 Kommentare

Wenn Hermann Maier zu seiner legendären Star Challenge nach Flachau lädt, stehen die Promis Schlange – selbst wenn das Wetter nicht mitspielt. Am Montagabend schüttete es schon vor Rennbeginn in Kübeln. Aber: „Die Challenge fand meistens unter widrigen Bedingungen statt. Da muss man durch“, meinte der „Herminator“ mit einem Grinser.

Lesen Sie auch:
Das Flutlichtspektakel in Flachau zieht die Massen an.
„Krone“-Kolumne
Flachau hätte sich das Doppel verdient
15.01.2025
„Krone“-Gemeindeserie
Flachau kämpft gegen illegale Zweitwohnsitze
27.11.2025

Auch Skilegende Franz Klammer ließ sich die gute Laune vom Wetter nicht vermiesen. Fast 50 Jahre nach seinem Olympia-Triumph in Innsbruck traf der „Kaiser“ erneut auf seinen Schweizer Erzrivalen Bernhard Russi. Der 77-Jährige holte damals Silber. „Es braucht keine Revanche. Ich will aber trotzdem schneller sein als der Franz“, meinte er. Klammer gab sich bescheiden: „Momentan hat der Ski ein Eigenleben. Der macht, was er will und nicht was ich will.“ Und dennoch flitzte der Kärntner schneller als sein Eidgenossen-Rivale über die Piste.

Wie in den besten Tagen: Hausherr Hermann Maier gab bei seiner Star Challenge wie immer alles.
Wie in den besten Tagen: Hausherr Hermann Maier gab bei seiner Star Challenge wie immer alles.(Bild: Andreas Tröster)

Klammer gegen Russi, Österreich gegen die Schweiz – unter diesem Motto stand die gesamte Star Challenge in diesem Jahr. Das Rennen für den guten Zweck hatte dennoch wie immer seine ganz eigenen Regeln. Eine Ski-Legende bildete ein Zweiergespann mit einem Prominenten, die geringste Differenz zwischen den Zeiten zählte.

Power-Duo! Anna Veith und Andi Herzog holten sich den Sieg.
Power-Duo! Anna Veith und Andi Herzog holten sich den Sieg.(Bild: Andreas Tröster)

Den Sieg holten sich Kult-Fußballer Andreas Herzog und Ski-Olympiasiegerin Anna Veith. Im Vorfeld stapelte „Herzerl“ noch tief: „Wie ich noch fit war, als aktiver Fußballer, habe ich viel mit Kraft wettgemacht. Das wird jetzt immer schwieriger“, lachte der Wiener. Das Erfolgsrezept des Gewinner-Duos: „Ich vertraue Anna blind, wenn es um die Differenz geht.“ Nicht nur der überraschende Triumph machte Andi Herzog fast sprachlos: „Man kann schwer sagen, wer hier die größte Legende ist. Thomas Muster, ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. Und dann noch die ganzen Skifahrer.“

Thomas Muster fühlt sich am Tennisplatz deutlich wohler
Thomas Muster fühlt sich am Tennisplatz deutlich wohler(Bild: Andreas Tröster)

Doch nicht nur Sportgrößen gaben sich bei der Star Challenge die Ehre. TV-Koch Johann Lafer musste nicht zweimal überlegen, ehe er für den Charity-Event zusagte. „Das schönste Weihnachtsgeschenk meiner Kindheit waren rote Ski. Die habe ich mit ins Bett genommen vor lauter Freude“, schwelgte der Küchen-Kapazunder in Erinnerungen.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
147.854 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
119.197 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
112.170 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf