Pisten-Promis folgten Lockruf des „Herminators“

Auch Skilegende Franz Klammer ließ sich die gute Laune vom Wetter nicht vermiesen. Fast 50 Jahre nach seinem Olympia-Triumph in Innsbruck traf der „Kaiser“ erneut auf seinen Schweizer Erzrivalen Bernhard Russi. Der 77-Jährige holte damals Silber. „Es braucht keine Revanche. Ich will aber trotzdem schneller sein als der Franz“, meinte er. Klammer gab sich bescheiden: „Momentan hat der Ski ein Eigenleben. Der macht, was er will und nicht was ich will.“ Und dennoch flitzte der Kärntner schneller als sein Eidgenossen-Rivale über die Piste.