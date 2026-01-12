Pisten-Promis folgten Lockruf des „Herminators“

Hermann Maier lud einmal mehr zum Prominenten-Rennen auf seinem Flachauer Hausberg. Die Gästeliste konnte sich sehen lassen. Da staunte selbst Kult-Kicker Andreas Herzog: „Schwer zu sagen, wer da die größte Legende ist.“
Wenn Hermann Maier zu seiner legendären Star Challenge nach Flachau lädt, stehen die Promis Schlange – selbst wenn das Wetter nicht mitspielt. Am Montagabend schüttete es schon vor Rennbeginn in Kübeln. Aber: „Die Challenge fand meistens unter widrigen Bedingungen statt. Da muss man durch“, meinte der „Herminator“ mit einem Grinser.
Auch Skilegende Franz Klammer ließ sich die gute Laune vom Wetter nicht vermiesen. Fast 50 Jahre nach seinem Olympia-Triumph in Innsbruck traf der „Kaiser“ erneut auf seinen Schweizer Erzrivalen Bernhard Russi. Der 77-Jährige holte damals Silber. „Es braucht keine Revanche. Ich will aber trotzdem schneller sein als der Franz“, meinte er. Klammer gab sich bescheiden: „Momentan hat der Ski ein Eigenleben. Der macht, was er will und nicht was ich will.“ Und dennoch flitzte der Kärntner schneller als sein Eidgenossen-Rivale über die Piste.
Klammer gegen Russi, Österreich gegen die Schweiz – unter diesem Motto stand die gesamte Star Challenge in diesem Jahr. Das Rennen für den guten Zweck hatte dennoch wie immer seine ganz eigenen Regeln. Eine Ski-Legende bildete ein Zweiergespann mit einem Prominenten, die geringste Differenz zwischen den Zeiten zählte.
Den Sieg holten sich Kult-Fußballer Andreas Herzog und Ski-Olympiasiegerin Anna Veith. Im Vorfeld stapelte „Herzerl“ noch tief: „Wie ich noch fit war, als aktiver Fußballer, habe ich viel mit Kraft wettgemacht. Das wird jetzt immer schwieriger“, lachte der Wiener. Das Erfolgsrezept des Gewinner-Duos: „Ich vertraue Anna blind, wenn es um die Differenz geht.“ Nicht nur der überraschende Triumph machte Andi Herzog fast sprachlos: „Man kann schwer sagen, wer hier die größte Legende ist. Thomas Muster, ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. Und dann noch die ganzen Skifahrer.“
Doch nicht nur Sportgrößen gaben sich bei der Star Challenge die Ehre. TV-Koch Johann Lafer musste nicht zweimal überlegen, ehe er für den Charity-Event zusagte. „Das schönste Weihnachtsgeschenk meiner Kindheit waren rote Ski. Die habe ich mit ins Bett genommen vor lauter Freude“, schwelgte der Küchen-Kapazunder in Erinnerungen.
