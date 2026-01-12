Vorteilswelt
Wechsel im Winter?

Deutscher Traditionsklub angelt nach Austrianer

Salzburg
12.01.2026 21:50
Denizcan Cosgun (re.) wird heiß gehandelt.
Denizcan Cosgun (re.) wird heiß gehandelt.(Bild: Andreas Tröster)

Zweitligist Austria Salzburg droht im Winter einen absoluten Leistungsträger zu verlieren. Einem deutschen Medienbericht zufolge hat ein Drittliga-Klub unseres Nachbarlandes ein Auge auf einen Mittelfeldspieler der Violetten geworfen.

Fünf Tore und vier Assists in 16 Partien – Denizcan Cosgun hat im Herbst vollends überzeugt.

Der Toptorjäger hat damit nicht nur in Österreich für Aufsehen gesorgt, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus. Weshalb der Mittelfeldspieler Zweitligist Austria Salzburg schon bald verlassen könnte.

Wie der „Kicker“ berichtet, ist der FC Energie Cottbus an den Diensten des 23-Jährigen interessiert. Der Traditionsklub aus Brandenburg ist derzeit Tabellenführer in der 3. Liga und liegt damit auf Aufstiegskurs.

Die von Kulttrainer Claus-Dieter „Pele“ Wollitz gecoachten Cottbuser rangieren einen Punkt vor Verl sowie zwei vor Duisburg und Essen. In der laufenden Saison hat Energie einen Zuschauerschnitt von mehr als 11.000 Fans pro Spiel.

Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

