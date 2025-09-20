Kinderehe! Afghane darf Familie nicht herholen

Heiraten ist hierzulande mit 18 Jahren erlaubt, in Ausnahmefällen ab 16. Doch alles darunter gilt als illegale Kinderehe. Wie ein aktueller Fall am Landesverwaltungsgericht zeigt, wirkt sich eine solche Vermählung – auch wenn sie in einem völlig anderen Kulturkreis geschlossen wurde – auf eine Familienzusammenführung aus. Ein seit 2009 in Salzburg lebender Afghane und seine Angehörigen stellten Ende 2023 den Antrag auf Familienzusammenführung mittels Rot-Weiß-Rot-Karte plus. Der Asylberechtigte wollte seine Ehefrau und fünf Kinder (geboren zwischen 2006 und 2021) ins Land holen.