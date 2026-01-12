FPÖ stellt in Radstadt einen Ortschef-Kandidaten

Nach dem Tod von Radstadts ÖVP-Bürgermeisterin Katharina Promegger steht am 8. März 2026 die Neuwahl an. Neben Harald Gappmaier (ÖVP) stellt sich nun ein junger Freiheitlicher der Wahl zum Ortschef . . .
Bis Montag, 13 Uhr, konnten Bewerbungen für die Bürgermeisterneuwahl eingebracht werden. Harald Gappmaier (ÖVP), der schon länger als Kandidat feststeht, wird als derzeitiger Interims-Bürgermeister antreten. Herausgefordert wird er vom 24-jährigen FPÖ-Gemeindevertreter Daniel Pitter, Einzelhandelskaufmann und Leiter eines Sportartikelgeschäfts in Radstadt.
Am Sonntag, 8. März, wählt die Bevölkerung der Ennspongauer Stadtgemeinde ihr neues Gemeindeoberhaupt. Die Neuwahl wurde nötig, nachdem Bürgermeisterin Katharina Prommegger (ÖVP) im November nach schwerer Krankheit mit 56 Jahren verstorben war.
